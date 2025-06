Italia Viva: "La Cardiochirugia di Taormina vive tra molte incertezze"

"Il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina vive ancora nell'incertezza: tra un mese, il 31 luglio, scade la proroga concessa prima della chiusura del reparto e ancora non si sa cosa succedera', nel silenzio totale delle istituzioni. Una situazione intollerabile, che sta mettendo in difficolta' medici, pazienti, famiglie. L'attivita' chirurgica programmata rischia la sospensione, i genitori sono in presidio permanente. Il governo, il ministro della Salute Schillaci e la regione devono rispettare gli impegni presi e intervenire immediatamente per dare risposte chiare al territorio". Lo dicono in una nota congiunta le senatrici di Italia Viva Ammamaria Furlan, Dafne Musolino e Daniela Sbrollini. "Un anno fa, attraverso l'approvazione di un ordine del giorno a firma della senatrice Musolino, il governo si era impegnato a garantire la continuita' e la prossimita' delle cure. E' stato solo uno dei solleciti - ricordano le parlamentari Iv - che abbiamo inviato alle autorita' competenti, per ora rimasti del tutti inascoltati. Oggi non si puo' piu' aspettare. Il reparto deve continuare ad operare, si tratta di un centro di eccellenza di cui il territorio non puo' essere privato. La deroga al decreto Balduzzi e' stata gia' operata per altri centri specializzati, anche nella stessa Sicilia. Non c'e' ragione per cui lo stesso non possa avvenire per quello di Taormina. Le motivazioni economiche non prevalgano su quelle fondamentali del diritto alla salute dei bambini siciliani".