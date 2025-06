Non tira buon vento nel Pd di Siracusa: Dem lontani dalla rotta dell'unità

Se nel centrodestra siracusano si respira aria di incertezza e ricerca di unità, la situazione non appare più serena nel Partito Democratico locale, scosso da una profonda spaccatura interna a seguito del congresso cittadino. A emergere dalla consultazione è stato Daniele Dierna, eletto nuovo segretario cittadino del PD con 315 voti, appena 19 in più della sua sfidante, l’ex parlamentare Maria Ficara, che si è fermata a quota 296. Decisivo, ai fini del risultato finale, è stato il voto online, la cui validità è però finita immediatamente al centro della polemica. Il giorno successivo alla votazione, Bruno Marziano – figura storica del partito e garante del congresso – ha presentato un ricorso formale contro l’inclusione dei voti espressi tramite piattaforma digitale. Marziano, che pure aveva sottoscritto il verbale elettorale al termine dello spoglio, contesta oggi la regolarità del voto online, definendolo “non previsto” dal regolamento congressuale. La mossa ha riacceso le tensioni tra le due anime del partito, già contrapposte sul piano politico e organizzativo. Se da un lato i sostenitori di Dierna rivendicano la piena legittimità del risultato e la necessità di voltare pagina, dall’altro i fedelissimi di Ficara chiedono l’annullamento dei voti online e una revisione del processo elettorale. Nel frattempo, è in corso un tentativo di mediazione interna per evitare una frattura definitiva. Fonti vicine alla segreteria regionale parlano di contatti febbrili tra le due fazioni, ma al momento una soluzione condivisa appare lontana. La tensione è alta e la sensazione diffusa è che il partito siracusano, invece di uscire rafforzato dal congresso, rischi ora una nuova stagione di paralisi e conflitti. Mentre si attende un pronunciamento ufficiale sul ricorso, la città osserva con crescente disillusione le dinamiche interne di un partito che, almeno a livello locale, sembra più intento a combattere contro sé stesso che a proporre un'alternativa credibile alla guida del territorio.

Sa.M.