Fuoco e paura a Solarino, in fiamme il tetto della Chiesa di San Paolo

Venerdì nero e di paura a Solarino. La tragedia è stata sfiorata per il fuoco che si è sviluppato sul tetto della chiesa di San Paolo Apostolo. A darne notizia è stata la Tgr Sicilia della Rai. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa. Fino a mezzanotte il rogo non era stato domato. Ancora da accertare le cause: quello che si sa al momento è che le fiamme hanno danneggiato la caratteristica copertura della chiesa, a volte di gesso con copertura a botte lunettata nella navata centrale e volta a crociera in quelle laterali. Il fuoco avrebbe in parte compromesso in particolare le decorazioni pittoriche della volta, fra il transetto e il presbiterio. In serata c'è stato anche un crollo del solaio. Non si escludono conseguenze anche sulla travatura.

Il punto è che avrebbe potuto essere una tragedia: il rogo è scoppiato intorno alle 20, ma fino a una ventina di minuti prima la chiesa era affollatissima per la celebrazione di un matrimonio. Al momento dell'incendio però l'edificio di culto era vuoto. Il paese, del resto, era in grande fermento anche per un altro evento: proprio stasera si è insediata infatti l'amministrazione comunale eletta pochi giorni fa e guidata dal deputato regionale Tiziano Spada. “Sono rimasto a seguire le operazioni di spegnimento fino all'ultimo momento utile - dice Spada - è un colpo che tocca tutta Solarino”.

Da definire le cause. Fra le ipotesi anche un cortocircuito: “Qualche giorno fa - prosegue Spada, che per consentire le operazioni di spegnimento ha chiuso al transito la strada - un fulmine si è abbattuto sulla chiesa. Non escludo che questo rogo sia una conseguenza indiretta di quell'evento”. La chiesa è antichissima: fu costruita a partire dal 1764, anche se l'impianto attuale fu completato nel 1887.