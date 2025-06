Solarino, la maggioranza non stecca alla Prima e fa valere la forza dei numeri

– Si è aperto senza scossoni, ma anche senza gesti distensivi, il primo Consiglio comunale di Solarino dopo le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, che hanno visto l’elezione del nuovo sindaco Tiziano Spada, sfidante vincente del primo cittadino uscente Giuseppe Germano. La nuova maggioranza, forte dei numeri conquistati alle urne, ha portato avanti la linea già tracciata: tutto deciso in anticipo, senza colpi di scena. Con 8 voti su 12, ha eletto sia il Presidente del Consiglio (Giuseppe Pelligra), sia il Vicepresidente Oriana Burgio) , entrambi interni alla coalizione vincente. La minoranza, in segno di responsabilità istituzionale, ha scelto di non opporsi e ha votato scheda bianca. A spezzare la monotonia di un copione già scritto è stato l’intervento dell’ex sindaco Giuseppe Germano, che ha lanciato un appello disteso e coraggioso: proporre la nomina di un Presidente espressione della maggioranza e di un Vicepresidente indicato dalla minoranza, come gesto concreto di pacificazione e collaborazione nell’interesse della cittadinanza. Un invito che, tuttavia, non ha trovato ascolto. La replica della maggioranza è stata secca: non esiste alcun obbligo regolamentare che imponga di affidare alla minoranza la vicepresidenza del Consiglio, e dunque anche questo ruolo resta saldamente in mano alla maggioranza. Un’occasione mancata, forse, per dare un segnale di reale apertura in una fase politica ancora delicata. E se da un lato è legittimo che chi governa eserciti pienamente il mandato ricevuto, dall’altro l’auspicio di Germano – volto a costruire un dialogo istituzionale maturo e condiviso – è sembrato trovare oggi più chiusure che spiragli. Con il completamento delle nomine, l’amministrazione Spada è ora pienamente operativa. Resta da capire se la nuova maggioranza vorrà, in ​ futuro, lasciare spazio a una dialettica costruttiva oppure se continuerà su un percorso esclusivamente autonomo .

Sa.M.