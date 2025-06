Vittoria, condanna definitiva per droga a 2 anni e 8 mesi: arrestato 57enne

Un 57enne di Vittoria è stato arrestato e condotto in carcere dopo una condanna definitiva per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il provvedimento è stato eseguito dal personale del Commissariato di Polizia di Vittoria. I fatti risalgono al 7 ottobre 2023, quando i Carabinieri di Vittoria effettuarono una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo. Durante l’operazione, furono rinvenuti due borsoni contenenti 16,5 kg di hashish e 170 grammi di marijuana, nascosti all’interno di un soppalco nel bagno. L’ingente quantità di droga confermò la finalità di spaccio, portando all’arresto immediato.

Al momento dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione, si trovava in regime di detenzione domiciliare, misura che è stata revocata dal Tribunale di Sorveglianza di Catania. A seguito della revoca della misura alternativa e dell’emissione del provvedimento restrittivo, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà espiare la pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione.