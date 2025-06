Volley Modica, il centrale Garofolo torna in biancoazzurro

Oltre alle prime riconferme annunciate nei giorni scorsi, il mercato in entrata della Volley Modica inizia a muovere i primi passi. La dirigenza biancoazzurra, infatti, ha messo nero su bianco e riportato a Modica dopo due stagioni il centrale Fabrizio Garofolo. Classe 1998, originario di Anzio, Fabrizio Garofolo è alto 202 centimetri e vanta diverse esperienze anche in serie A2 con Club Italia, Castellana Grotte e Potenza. Successivamente a giocato in A3 con Sabaudia, prima di arrivare a Modica nella stagione 2020/2021. In biancoblu ha giocato per tre stagioni prima delle esperienze di Sorrento nel 2023/2024 e lo scorso campionato con Gioia del Colle.

Ora la nuova avventura all'ombra del Castello, dove Garofolo torna con tanto entusiasmo e motivazioni.