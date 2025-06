Auto vola da viadotto sulla Palermo - Catania. due feriti ad Assoro

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, all'altezza del km 132,900 in direzione Palermo, in corrispondenza del territorio comunale di Assoro in provincia di Enna. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un veicolo che in modo autonomo è uscito fuori dalla sede stradale ed è precipitato giù dal viadotto.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza delle barriere danneggiate dal sinistro. Il traffico è provvisoriamente bloccato.

Sul posto il personale delle Forze dell'Ordine, di Anas e il personale del 118 sono impegnati nella gestione della viabilità e del ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.