Quaranta giovani coinvolti in maxi rissa ad Acireale, feriti due stranieri

La polizia sta indagando peri ndividuare i responsabili e il movente di una maxi rissa scoppiata nella notte tra giovedì e venerdì in piazza Duomo ad Acireale (Catania) che ha coinvolto una quarantina di giovani. Due ragazzi stranieri sono rimasti feriti. La lite è stata ripresa con gli smartphone da diverse persone, i filmati poi sono stati riversati sui social. "Le due vittime sono state sentite dalle forze dell'ordine, in presenza di un nostro mediatore culturale. Quello che è successo ci preoccupa, non solo per l'entità del fatto, ma anche perché arriva in un periodo in cui di aggressioni di vario tipo ne abbiamo subite diverse", dice Fabrizio Sigona, presidente del consorzio di cooperative sociali Il Nodo, che gestisce lestrutture dove sono ospitati i due stranieri. Durante la rissa sono spuntate spranghe, mazze e bottiglie. "Uno dei due ragazziera arrivato qui da appena qualche giorno, è stato portato al pronto soccorso di Acireale, il suo referto parla di un trauma cranico e di diverse ecchimosi - aggiunge Sigona - Mentre l'altro, che è riuscito a scappare dopo qualche strattonamento, lavora in un esercizio commerciale, ha un regolare contratto, è qui da circa un anno".