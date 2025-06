Recuperato a Porticello il Bayesian: sollevato dall'acqua dopo 10 ore

Dopo circa 10 ore dall'inizio delle operazioni di recupero, il Bayesian è stato sollevato dall'acqua. Il mega yatch, che si trova a largo di Porticello, nel Palermitano, è affondato il 19 agosto dello scorso anno e nel suo naufragio sono morte sette persone tra cui il magnate inglese Mike Lynch. Le operazioni di recupero del relitto, effettuate dalla Hebo sotto il controllo della Nave Diciotti della Guardia costiera, hanno preso il via questa mattina intorno alle 7. Il Bayesian è stato progressivamente e lentamente riportato a galla, con in azione pompe di esaurimento che hanno consentito di svuotare l'imbarcazione dall'acqua. Domani, con la stessa cautela, il relitto navigherà verso il porto di Termini Imerese dove proseguiranno le attività d'indagine e le perizie della procura che oggi, con il sostituto procuratore Raffaele Cammarano e i consulenti, ha seguito, a bordo di una motovedetta della Guardia costiera, le operazioni di recupero. Per il naufragio del Bayesian sono indagate tre persone: il comandante neozelandese James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffith.