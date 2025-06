Il fuoco nella Chiesa Madre di Solarino, il rogo forse originato da un fulmine

Momenti di paura ieri sera a Solarino per un incendio che si è sviluppato intorno alle 19:50 all’interno della Chiesa Madre, situata nella centralissima piazza del paese. Le fiamme, partite con ogni probabilità dal sottotetto, hanno causato gravi danni strutturali, in particolare alla volta centrale, parte della quale è crollata riversando calcinacci sui banchi sottostanti. Danneggiati anche alcuni lampadari storici e un affresco raffigurante San Paolo. Il caso ha voluto che, al momento dello scoppio dell’incendio, la chiesa fosse fortunatamente vuota. Solo un’ora e mezza prima, alle 18:15, era stato celebrato un matrimonio e un nuovo incontro con i fedeli era in programma per le 20:30. Il fumo proveniente dal sottotetto ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno dato immediatamente l’allarme. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con prontezza, riuscendo a domare le fiamme ed evitare danni ancora più estesi.

Le prime ipotesi: un fulmine la possibile causa scatenante

Secondo quanto emerso dai primi rilievi dei Vigili del Fuoco, l’incendio potrebbe essere riconducibile a un fulmine caduto mercoledi scorso, che aveva colpito proprio la parte della chiesa ora coinvolta nel rogo. Nonostante l’immediato intervento e i controlli effettuati nei giorni successivi, si ipotizza che il fuoco possa aver covato silenziosamente, sviluppandosi solo nella serata di ieri.

La vicinanza della comunità e le valutazioni sulla sicurezza

In serata, a dimostrazione della vicinanza della Chiesa alla comunità di Solarino, è giunto sul posto anche il Vescovo, che ha voluto esprimere solidarietà a padre Luca Saraceno, parroco della Chiesa Madre, e a tutti i cittadini visibilmente scossi dall’accaduto. Un incontro operativo tra il parroco, i tecnici e i Vigili del Fuoco è stato fissato per il pomeriggio di sabato, per valutare lo stato della struttura e decidere se interdire completamente l’accesso alla chiesa o se limitare la chiusura alla sola navata centrale, dal momento che le due navate laterali non risultano al momento compromesse.​ L’intera comunità resta in attesa di sviluppi, mentre continuano i rilievi tecnici per comprendere a fondo l’origine e la dinamica dell’incendio.

Salvo Mancarella