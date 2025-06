Pippo Gennuso (FI): "Non si toccano i fondi Pac per sostenere l'agricoltura"

"La Pac (politica agricolacomune)non si tocca. È nata per sostenere l'agricoltura e deverestare uno strumento forte, dedicato solo a chi lavora neicampi. Nessun fondo unico, nessuna riduzione nel bilancioeuropeo". Lo afferma Pippo Gennuso, responsabile deldipartimento agricoltura di Forza Italia a Siracusa, checondivide le posizioni di Coldiretti e pronto a sostenere lemobilitazioni. "I fondi Pac devono andare a chi vive davvero diagricoltura - aggiunge Gennuso - e non finire in altri capitolidi spesa. Se l'Europa prova a toglierci anche un solo euro,siamo pronti a scendere in piazza. La Sicilia è stanca di essereignorata e difenderemo fino all'ultimo ogni risorsa destinata alsettore, fiore all'occhiello dell'isola. Il settoredell'agricoltura già da anni è alle prese con problemi reali. Adesempio la concorrenza sleale che arriva dai Paesi fuoridall'Ue. Prodotti che vengono introdotti nel nostro mercato,spacciati per 'made in Italy'. Olivicoltura, agrumi, ortaggi,allevamenti: sono il cuore dell'economia e tengono vive interecomunità. Senza un sostegno vero, rischiamo di perdere aziende,posti di lavoro e territori".

(Nella foto da sinistra, Ettore Prandini presidente di Coldiretti, l'on. Pippo Gennuso ed il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani)