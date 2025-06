Morti sul lavoro in Sicilia, la Cisl: "Stanchi ed esasperati"

"Siamo stanchi ed esasperati, due lavoratori nel giro di due giorni hanno perso la vita svolgendo il proprio dovere. Non possiamo più sopportare questa scia di sangue che nei nostri territori di Palermo e Trapani sta aumentando vertiginosamente". Ad affermarlo sono Federica Badami (nella foto), segretario generale della Cisl Palermo Trapani, e il leader della Filca, Francesco Danese, dopo aver appreso della morte dell'ennesimo lavoratore, un operaio di 60 anni rimasto folgorato a Ficarazzi, e dell'incidente costato la vita ieri a un lavoratore in una cava a Castronovo di Sicilia."Siamo stanchi di ribadirlo, serve massima attenzione per la sicurezza in un settore come quello edile tartassato da questi episodi - dicono - serve il rispetto di tutte le regole, maggiore formazione, e investimenti nella sicurezza. Oggi assistiamo all'ennesima sconfitta del mondo del lavoro tutto, e non possiamo piangere vittime ogni giorno. Siamo vicini alle famiglie".