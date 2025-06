Palermo, Bivona nel cda Osservatorio Giustizia tributaria

Salvatore Bivona è stato designato componente del Cda dell'Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna. Attualmente è presidente della Confederazione Italiana Esercenti Commercianti della Sicilia e di Palermo. L'Osservatorio si occupa del monitoraggio, dello studio e dell'evoluzione della giurisprudenza tributaria, con l'obiettivo di realizzare e sviluppare percorsi formativi per gli operatori del settore, tra cui figurano avvocati e commercialisti. "Il mio contributo - afferma Bivona - sarà rivolto principalmente all'organizzazione di convegni, seminari e corsi professionalizzanti per le figure che, a vario titolo, operano nel campo della giustizia tributaria, al fine di garantire un aggiornamento costante sulle novità normative e giurisprudenziali. Di particolare rilievo - aggiunge - sarà la collaborazione con le istituzioni universitarie e gli enti territoriali per promuovere la cultura della giustizia tributaria e migliorare così la qualità dei servizi offerti e il rapporto con l'utenza".