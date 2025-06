Il veliero affondato a Porticiello, lo scafo a Termini su struttura d'acciaio

E 'iniziata l'operazione per adagiare il Bayesian, recuperato al largo di Porticello la dove era affondato la notte del 19 agosto, sulla struttura in acciaio realizzata nel porto di Termini Imerese.

L'imbarcazione resterà a disposizione della procura e dei periti.

Saranno eseguiti una serie di controlli allo scafo. Solo tra quindici giorni sarà possibile entrare all'interno, per scongiurare la presenza di gas tossici prodotti durante la lunga immersione. Nel frattempo verrà eseguito lo svuotamento dei 18 mila litri di carburante presenti nel serbatoio, operazione definita molto delicata. Intanto oggi si recupererà l'albero che è stato tagliato nei giorni scorsi e lasciato in fondo al mare. La gru Hebo Lift 2 è rimasta nella zona di Porticello per eseguire le operazioni di recupero.