La crisi in Iran, sabato un presidio a Sigonella per dire no alle guerre

La Sicilia si mobilita per la pace. Sabato 28 giugno la Cgil regionale, l'Anpi, la comunità Sant'Egidio, Legambiente, Libera, Uisp e Zero Waste regionali terranno un presidio davanti all'aeroporto militare di Sigonella, tra Siracusa e Catania, e lanciano un appello alla partecipazione per ulteriori adesioni. "La nostra - scrivono nell'appello - è terra di pace. Lo dice la storia della Sicilia, che ha messo in campo straordinarie manifestazioni quando si è trattato di rimarcare questo, come quella del 1981 a Comiso contro l'installazione dei missili Cruise e come quella del 2022 contro la guerra e per il disarmo. Ora - continua l'appello - il proseguire del conflitto in Ucraina e lo scenario che si apre dopo gli attacchi degli Usa ai siti nucleari iraniani in violazione del diritto internazionale, configurano una situazione grave e di estremo allarme. Noi chiediamo che il territorio siciliano e italiano, anche se sede di basi militari statunitensi - continuano i promotori - non sia da supporto a operazioni di guerra. I conflitti internazionali si risolvano col dialogo, la democrazia si affermi con percorsi che escludano la guerra, una guerra le cui conseguenze potrebbero essere catastrofiche a livello globale. Mai - sottolineano - siamo andati così vicini al disastro. Si percorrano strade diverse, dalla Sicilia il grido è forte: fermatevi, si riprenda la strada della diplomazia, i conflitti cessino, cessi il genocidio a Gaza, cessi questa escalation che sta producendo morte e distruzione, si vada al disarmo. Non si intraprendano cammini dai quali si potrebbe non potere tornare più indietro, il governo italiano - conclude l'appello - sottragga il nostro Paese a questi percorsi folli, impedendo qualunque supporto logistico alle operazioni militari". Hanno già dato la loro adesione Federconsumatori, Auser e Sunia regionali, Udu, Udi e l'associazione 'Nun si parti'.