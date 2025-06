Siracusa, folla commossa e tanto dolore al Santuario per salutare Pellizzeri

Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa gremito per fare l'ultimo saluto a Giuseppe Pllizzeri, l'ufficiale della Capitaneria di Porto, ucciso con due colpi di pistola, per motivi economici, lo scorso 10 giugno davanti a un bar di via Elorina. E' stato don Aurelio Russo, ad officiare la messa e durante la sua omelia ha provato a lenire il dolore dei familiari, distrutti dalla tragedia, per cui c’è un’inchiesta aperta dalla Procura di Siracusa che ha individuato in Francesco Mirabella, 30 anni, il responsabile, peraltro reo confesso e trasferito in altro carcere la scorsa settimana per motivi di sicurezza.

Commovente il messaggio della sorella di Pellizzeri che ha ricordato il periodo quando entrambi erano piccoli. “Litigavamo sempre – ha detto in lacrime – e lo abbiamo fatto per tutta la vita ma venivi sempre da me per farti difendere. Mi spiace Peppe per tutto quello che non ti ho detto ma non ti abbiamo mai abbandonato”. Presenti anche i rappresentanti della Dresda Box, la palestra frequentata da Pellizzeri. “Non sarai mai dimenticato” ha detto uno dei giovani frequentatori della palestra.