In leggera flessione la Tari al Comune di Belpasso

In un contesto economico nazionale e regionale caratterizzato da crescenti costi di gestione dei rifiuti e da una diffusa pressione inflazionistica, il Comune di Belpasso annuncia che la Tassa sui Rifiuti (TARI) per il 2025 non solo non subirà aumenti, ma registrerà una piccola flessione al ribasso. Questo risultato, in netta controtendenza rispetto a quanto accade in molti altri comuni della provincia di Catania e della Sicilia, è frutto di un'attenta gestione amministrativa. Le analisi del piano tariffario 2025 mostrano infatti una riduzione sia per le utenze domestiche e non domestiche. Un dato particolarmente rilevante se si considera l'aumento dei costi di conferimento in piattaforme e discarica e l'incremento generale dei costi di manodopera, carburante e attrezzature. “In un periodo in cui i costi di gestione dei rifiuti e l'inflazione spingono ovunque all'aumento delle tariffe TARI, a Belpasso la TARI 2025 non solo non aumenterà ma registrerà una piccola flessione al ribasso. Siano un’eccezione? SI, perché in altri comuni siciliani la TARI ha visto incrementi diffusi", dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo. A differenza di Belpasso, numerosi comuni del territorio hanno dovuto applicare consistenti rincari. Basti pensare a realtà, che per il 2024 hanno registrato un aumento della TARI di circa il 7%. “Ma perché altrove la TARI aumenta, sia in Sicilia che nel resto d’Italia? È importante capire che la gestione dei rifiuti urbani è costosa, e spesso ci sono fattori che prescindono dalla volontà delle amministrazioni: troppi rifiuti indifferenziati finiscono in discarica, e smaltirli ha un costo elevato; costi di manodopera, carburante, attrezzature che aumentano; carenza di infrastrutture adeguate per il trattamento e riciclo dei rifiuti, soprattutto al Sud, che rende necessario il trasporto dei rifiuti fuori regione. Come siamo riusciti a non aumentare la TARI? Attraverso la lotta all'evasione della TARI e lo sviluppo di politiche ambientali mirate", continua il sindaco. Questo risultato positivo è un successo condiviso che dimostra l'efficacia delle politiche ambientali e di recupero dell'evasione messe in atto dall'amministrazione di Belpasso. La riduzione dei volumi di rifiuti indifferenziati conferiti