Ragusa. Progetto Innovameat, filiera bufalina da carne: innovazione, sostenibilità e qualità

Volge al termine a Ragusa il progetto INNOVAMEAT, finanziato nell’ambito del PSR Sicilia 2014–2022, Misura 16.1, per la costituzione e la gestione di Gruppi Operativi del PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura.

L’evento finale, si svolgerà lunedì 30 giugno 2025, presso l’Azienda Agricola Magazzè, partner del progetto e sede operativa della fase di allevamento. Durante l’incontro verranno presentati i risultati ottenuti e condivise le azioni validate, adottando un approccio orientato all’innovazione di processo e di prodotto, con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale della filiera bufalina da carne.

I saluti istituzionali che apriranno i lavori vedranno gli interventi di Antonino Drago, Dirigente Area 3 - Coordinamento e Gestione generale programmi Agrobiodiversità e Cooperazione, Giorgio Carpenzano, Dirigente Ispettorato Agricoltura di Ragusa – Servizio 131, Emanuele Sudano, Dirigente UO SI3.02. Investimenti strutturali in agricoltura – Ragusa, e Salvatore Emmolo, Funzionario Condotta Agraria.

A moderare i lavori, Vincenzo Chiofalo, docente del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina, e Nicoletta Paparone, responsabile del coordinamento per la ricerca del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia.