Siracusa, sequestrati 8 dosi di crack in zona Zecchino

Agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa nell’ambito del servizio di controllo del territorio, intensificato in occasione della stagione estiva, hanno denunciato un uomo di 45 anni che, trovandosi agli arresti domiciliari, si toglieva il braccialetto elettronico. Dopo che presso la sala operativa scattava l’alert, i poliziotti intervenivano tempestivamente presso l’indirizzo del quarantacinquenne e lo denunciavano, prima che lo stesso abbandonasse il domicilio. Inoltre, nella tarda mattinata di ieri, gli agenti delle Volanti hanno segnalato, all’Autorità Giudiziaria competente, un minore, perché sorpreso mentre tentava un furto su un’autovettura in sosta in via Caldarella, nei pressi della Cittadella dello Sport. Gli uomini delle Volanti, da qualche giorno, stavano pattugliando con attenzione la zona della cittadella ove si sono verificati dei furti sulle minicar di giovani, fruitori del centro sportivo cittadino, creando allarme tra i giovani sportivi e i genitori. In tale contesto, i poliziotti controllavano un gruppo di quattro giovani che, con fare sospetto, si aggiravano nei pressi dei veicoli. Uno di questi stava per perpetrare un furto all’interno di un mezzo e veniva bloccato. Tutti i minori, dopo gli approfondimenti del caso, sono stati affidati ai genitori che sono stati sensibilizzati a una maggiore custodia nei confronti dei propri figli. Successivamente, gli agenti sono intervenuti presso un supermercato sito in Viale Santa Panagia per un uomo molesto. Dopo avere identificato compiutamente l’uomo, gli agenti lo accompagnavano presso la comunità dalla quale arbitrariamente si era allontanato. Infine, nel corso del servizio, agenti delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato, nei pressi della zona di viale Zecchino, 8 dosi di crack abbandonato sulla strada dai pusher che, probabilmente, alla vista della Volante hanno preferito disfarsi della sostanza stupefacente. Nei prossimi giorni, il servizio di controllo del territorio nel capoluogo aretuseo, e nei centri della provincia, sarà ulteriormente implementato con l’impiego di Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, al fine di innalzare il livello di sicurezza percepita dai cittadini di Siracusa e provincia