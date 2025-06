Bankitalia, diminuiscono gli sportelli bancari in Sicilia

Alla fine del 2024 le banche presenti con almeno uno sportello in Sicilia erano 41; tra queste, 13 avevano sede amministrativa in regione. Rispetto a un anno prima, il numero di banche insediate nel territorio si è ridotto di due unità per effetto di un'operazione di concentrazione tra due banche popolari con sede in Sicilia e del trasferimento in un'altra regione della sede dell'unica banca istituita in forma di società per azioni. E' uno dei dati che emergono dal rapporto annuale di Banca di Italia sull'economia della Sicilia che viene presentato oggi a Palermo. È proseguita la rimodulazione della rete di dipendenze bancarie, che sono diminuite dell'1,7 per cento, in misura meno marcata rispetto alla media nazionale (-2,5); il numero degli sportelli bancari in rapporto alla popolazione rimane nettamente inferiore rispetto all'Italia (rispettivamente 21 e 33 ogni 100.000 abitanti).

In connessione con la razionalizzazione della rete degli sportelli, l'utilizzo delle tecnologie digitali nelle relazioni tra banche e clientela, già molto elevato, ha continuato a rafforzarsi anche nel 2024: "il numero di clienti con contratti di home banking in rapporto alla popolazione è salito a 59,6 ogni 100 abitanti e oltre il 90 per cento dei bonifici è ormai disposto online", si legge nel rapporto.