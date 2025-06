Lavoratori in nero, il Nil blocca cantiere a San Cono

In data odierna una squadra di ispettori ordinari e tecnici del Contingente Sicilia dell'ispettorato nazionale del lavoro (INL) della provincia di Catania ha portato alla luce gravi irregolarità in un cantiere situato nel territorio di San Cono (CT). Durante l'accesso ispettivo gli ispettori hanno rilevato la presenza di tre lavoratori utilizzati "in nero", ovvero senza alcuna tutela normativa né assicurativa, su sei presenti al momento dell’accesso. Dopo l'immediato allontanamento dei lavoratori irregolari, gli ispettori hanno adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per il superamento della soglia del 10% di lavoro nero con relativa sanzione pari ad euro 2.500, oltre alla conseguente maxi sanzione con importo fino ad euro 11.700. Le verifiche si sono concentrate anche sul rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: sanzionata la mancata sottoposizione dei lavoratori irregolari alla sorveglianza sanitaria e la mancata protezione delle aperture prospicienti il vuoto con profondità superiore a mezzo metro.