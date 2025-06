Centri estivi a Modica, avviso per la richiesta di contributo

E’ pubblicato sul sito istituzionale del comune di Modica, l’avviso pubblico per la richiesta di contributo a favore dei Centri estivi. Insieme all’avviso, in allegato, pubblicato anche il modulo per presentare la domanda. "Un’opportunità proposta dal nostro ente - dichiara l'assessore Concetta Spadaro - a favore di centri che rappresentano iniziative di contrasto alla povertà educativa minorile e che rivestono un ruolo importante nel supporto alle famiglie, promuovendo momenti di crescita e socializzazione.

A carico dell’ente non c’è impegno di spesa per un avviso la cui scadenza per la presentazione delle istanze è fissata entro le ore 23:59 di lunedì 7 luglio 2025. Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: servizisociali.comune. modica@pec.it”