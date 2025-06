Royal Air Marocco, in fuzione la tratta Catania - Casablanca

Da domani la Royal Air Maroc, compagnia di bandiera del Marocco e parte di Oneworld dal 2019, attiverà un volo diretto che collegherà Catania e Casablanca.

La nuova rotta sarà attiva due volte a settimana, il lunedì e il sabato, con aeromobili Boeing 737.

Lunedì: partenza da Casablanca alle 15:20 (ora locale) e arrivo a Catania alle 19:40. Il volo di ritorno decollerà da Catania alle 20:40, con arrivo previsto a Casablanca alle 23:35. Sabato: decollo da Casablanca alle 12:10 (ora locale) e arrivo a Catania alle 16:30. Il rientro partirà da Catania alle 17:30, con atterraggio a Casablanca alle 20:05.

In occasione del primo volo, domani alle 12, all'aeroporto di Catania sarà organizzato il tradizionale taglio del nastro inaugurale a cui parteciperanno Mohammed Adil Korchi, country manager della divisione italiana di Royal Air Maroc, Samira Bellali, console del Marocco, e Daniele Casale, responsabile commerciale aviation della Sac, società che gestisce lo scalo.

"Il nuovo volo da Catania, settima città in Italia collegata da Royal Air Maroc - afferma Mohammed Adil Korchi - rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di espansione sul territorio italiano, con un focus particolare sul Sud Italia.

L'apertura di questa rotta nasce dalla volontà di rispondere alle esigenze concrete della comunità marocchina residente in Sicilia, ma anche di offrire nuove opportunità di viaggio a chi desidera scoprire o riscoprire il Marocco per motivi turistici o professionali. La Sicilia è per noi un'area di grande valore strategico, sia per la posizione geografica che per il potenziale di traffico. Questa nuova tratta - aggiunge il country manager della divisione italiana di Royal Air Maroc - è parte integrante di un piano più ampio di potenziamento della connettività internazionale via Casablanca, nostro hub centrale, e testimonia l'impegno della compagnia nel rendere i collegamenti sempre più frequenti, comodi ed efficienti per una clientela sempre più diversificata".

''L'introduzione della rotta diretta Catania-Casablanca - commenta Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac - rappresenta un importante passo per lo sviluppo della connettività internazionale dell'aeroporto di Catania che rafforza il legame tra la Sicilia e il Marocco e offre nuove opportunità di viaggio per turisti e professionisti. Siamo felici di accogliere Royal Air Maroc come segno della crescente attenzione verso Catania e la Sicilia, che grazie a questa nuova tratta si conferma sempre più uno scalo strategico nel Mediterraneo per i collegamenti tra Europa e Africa ".DD