Modica. Antenna 5G alla Caitina, la consigliera Floridia incalza la sindaca

"Sono profondamente amareggiata e delusa dalla “non risposta” ricevuta dall’Amministrazione comunale in merito alla questione dell’antenna 5G in zona Caitina. Da qualche mese ormai, nel mio ruolo di consigliera

comunale, mi sono fatta portavoce delle legittime richieste dei residenti, ma non solo nessuna risposta ufficiale è arrivata alle mie richieste, anzi si sta tentando di delegittimarle facendo delle gravi e gratuite insinuazioni”. Così la consigliera comunale della Democrazia Cristiana Rita Floridia torna ad intervenire sulla spinosa vicenda, dopo essere intervenuta con una interrogazione fatta nel corso dell’ultima seduta del

consiglio comunale. “In assenza di reali argomentazioni, si tenta di delegittimare la mia azione svilendo così il ruolo di un consigliere comunale, insinuando interessi personali legati a presunte amicizie e conoscenze con alcuni dei residenti. Ricordo alla Sindaca e all’Assessore Antoci, che è compito di ogni consigliere tutelare gli interessi di tutti e mi dispiace deluderli perché il mio intervento è a favore di cittadini probabilmente anche lontani dalla mia corrente politica, con l’unico obiettivo di tutelare tutti i cittadini e garantire trasparenza e legalità nelle scelte. È inaccettabile che si continui a ignorare le richieste di chiarezza sulle localizzazioni previste dal Piano Polab, disattendendo le continue proposte dai vari rappresentanti dei Comitati o dai cittadini stessi, inascoltati dagli amministratori".