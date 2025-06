Tre musei di Mistretta entrano nella Rete di Anci Sicilia

I tre musei di Mistretta, centro in provincia di Messina, entrano a far parte della rete dei musei comunali della Sicilia, un progetto promosso da Anci Sicilia che ha visto ad oggi l'adesione di circa 100 Comuni e 200 siti museali.

L'iniziativa dell'Anci, i cui particolari si possono consultare sul portale musei-sicilia.it, è finalizzata a valorizzare e migliorare i singoli musei comunali sotto molteplici punti di vista e promuovere ancor di più il patrimonio culturale siciliano nel suo complesso, a partire dalla promozione, ed è pensata sia nell'interesse della fruizione da parte dei siciliani sia per i turisti. Fanno parte della Rete il museo delle Tradizioni silvo-pastorali Giuseppe Cocchiara, intitolato all'illustre antropologo e folklorista mistrettese, erede diretto dell'opera di Giuseppe Pitrè; il museo della Fauna e il museo civico polivalente, fondato dal cavaliere Egidio Ortolani Consentino.

"Mistretta, per le caratteristiche e l'estensione del suo centro storico, per i suoi palazzi e per le sue numerose chiese è già di per sé un grande museo a cielo aperto - dice il sindaco Sebastiano Sanzarello - I suoi cittadini da sempre sono stati educati al culto del bello, dell'arte, al rispetto ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle tradizioni