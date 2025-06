Raddoppiano i collegamenti tra Marina di Ragusa e Malta

Il mare continua a unire. Da domani, domenica 29 giugno, il collegamento marittimo tra Marina di Ragusa e Malta si rafforza ulteriormente: il catamarano “Ragusaxpress”, già attivo con successo da metà maggio, raddoppierà le sue corse in alcune giornate della settimana, andando incontro alla crescente domanda di viaggiatori e turisti.

Nel dettaglio, le corse saranno raddoppiate la domenica – a partire proprio da domani – con partenza da Malta alle ore 6.00 e 17.00 e da Marina di Ragusa dalle 10.30 e 21.30, consentendo così di vivere una giornata piena su entrambe le sponde del Mediterraneo. La doppia corsa sarà attiva anche il lunedì e il venerdì, e al momento resta confermata anche la sola corsa per il mercoledì e il sabato con partenza da Malta alle 6.30 e da Marina di Ragusa alle 19.00.

Una decisione, quella del potenziamento delle tratte, che nasce dall’ottimo riscontro ottenuto dal servizio nelle prime settimane di attività. Inoltre in occasione della settimana di Ferragosto, il collegamento sarà garantito tutti i giorni, proprio per facilitare gli spostamenti di chi sceglierà di trascorrere le vacanze tra l’isola dei Cavalieri e la costa iblea.