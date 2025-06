Meno afa a Palermo, domani a Catania fino a 37 gradi

Non si allenta la morsa dell'afa a Palermo. La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi un avviso valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore che prevede per il capoluogo siciliano un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso), con temperatura massima percepita di 35 gradi centigradi. Bollino rosso anche a Catania, dove la colonnina di mercurio arriverà sino a 37 gradi. Previsto, sempre per domani, un rischio incendi di pericolosità media in tutta la Sicilia, a eccezione della provincia di Agrigento, dove l'allerta sarà rossa.