Volley Modica, nuovo schiacciatore: arriva Bertozzi

Mercato in fermento per la Volley Modica che aggiunge un nuovo tassello al suo roster, in vista del prossimo campionato di serie A3, dove i “Galletti” biancoazzurri punteranno a essere nuovamente tra i protagonisti.

Il sestetto della Contea dà il benvenuto al classe 2002 Lorenzo Bertozzi, che arriva all'ombra del Castello dei Conti per vestire la maglia biancoazzurra dopo la lunga esperienza Americana. Alto 193 centimetri, Lorenzo Bertozzi è originario di Parma. Dal 2019 al 2021 ha vestito la maglia della WiMore Energy Parma per poi trasferirsi negli States dove ha difeso i colori del Cal State Northridge University. Ora, dopo quattro stagioni in America il ritorno in Italia per una nuova avventura in terra siciliana, dove darà il suo apporto alla formazione allenata da coach Enzo Distefano