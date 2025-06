Tardino al vertice della port authority di Palermo? IV: logiche spartitorie

Esprimiamo il nostro più assoluto dissenso rispetto all'ipotesi della nomina di Annalisa Tardino ai vertici dell'Autorità portuale di Palermo: saremmo, ancora una volta, in presenza di una scelta basata su logiche di spartizione e di appartenenza, in assoluto disprezzo della competenza, della professionalità e del merito". Lo dice Fabrizio Micari, componente del direttivo di Iv Sicilia."''La politica deve stare lontana da queste scelte che guardano al territorio per farlo crescere. Occorre scegliere il meglio almeglio, e non con le tessere di partito', diceva Renato Schifani solo poche settimane fa. Che cosa dirà, adesso, di fronte alla imminente nomina di Annalisa Tardino, già europarlamentare dellaLega nel periodo 2019-2024, ma rimasta disoccupata a seguitodella mancata rielezione?", aggiunge."Il curriculum della Tardino brilla per l'assoluta mancanza di competenze nel settore dell'economia dei trasporti e portuale,come esplicitamente richiesto dal Ministero in sede di raccolta delle manifestazioni di interesse. Naturalmente, da consumato campione olimpico dello scaricabarile, riverserà tutte le responsabilità al Ministro Salvini, segretario della Lega, cui spetta la nomina", conclude.