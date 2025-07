Biagio Pappalardo resta all'Avimecc Modica, il giovane libero riconfermato nel roster dei biancoazzurri

C'è anche Biagio Pappalardo tra i riconfermati nel roster dell'Avimecc Modica che inizia a prendere forma in vista del prossimo campionato di serie A3 di pallavolo. Il classe 2005, originario di Catania, infatti, dopo la bella esperienza della scorsa stagione ha convinto la dirigenza dei biancoazzurri a puntare ancora su di lui per farlo crescere ulteriolmente al fianco del veterano Vincenzo Nastasi. “A essere sincero – spiega Biagio Pappalardo – mi aspettavo questa riconferma all'Avimecc Modica, perchè credo di essermi conquistato la fiducia che lo staff tecnico e la dirigenza ha riposto in me. La scorsa stagione ho lavorato duro in palestra ogni giorno per cercare di migliorarmi a livello personale e per dare il mio contributo quando sono stato chiamato in causa. Lavorare al fianco di Vincenzo Nastasi che, nel mio ruolo è un veterano, è stato un aiuto importante per la mia crescita, perchè mi ha permesso di curare alcuni particolari tecnici che mi mancavano e chi meglio di lui poteva farlo. Nella scorsa stagione - continua – il fattore gruppo ci ha permesso di fare un bel campionato e la compattezza nello spogliatoio ci ha permesso di superare i momenti difficili. Il tutto è stato possibile anche al grande lavoro fatto fuori dal campo del nostro capitano Stefano Chillemi. Credo che, anche per la prossima stagione riusciremo a creare un bel gruppo, avvantaggiati dal fatto che già in molti ci conosciamo e saremo facilitati nel fare integrare i nuovi arrivati. I nostri tifosi nella scorsa stagione in certi momenti è stato fondamentale e per questo motivo – conclude Biagio Pappalardo – chiedo loro di riempire il “PalaRizza” anche nella prossima stagione per ricreare quell'atmosfera particolare che a noi giocatori serve tantissimo”. Felice per la riconferma in biancoazzurro anche la dirigenza dei “Galletti”, che credono sulle qualità di Biagio Pappalardo che ha dalla sua parte la giovane età e grandi qualità tecniche e umane. “Siamo felici di avere Biagio Pappalardo con noi anche per la prossima stagione – commentano i dirigenti modicani – perchè è un giovane di grandi qualità che nella passata stagione ha saputo sfruttare le occasioni che gli sono state date. La sua riconferma – continuano – denota la volontà della società di inserire dei giovani siciliani di prospettiva nello zoccolo duro. Biagio Pappalardo corrispondete perfettamente a queste qualità perchè è siciliano, cresciuto pallavolisticamente in Sicilia, con una parentesi nelle giovanili di Sorrento e che la scorsa stagione si è ben inserito nel gruppo, perchè è un ragazzo sempre disponibile e di grande personalità con grandi prospettive di crescita. Le sue qualità tecniche sono alte e un'altra stagione di lavoro al fianco di Nastasi sarà utile per la sua crescita come lo è stata quella precedente. Biagio Pappalardo – concludono i vertici dell'Avimecc Modica – ha voglia di lavorare e imparare perchè è consapevole che solo con il lavoro e il sudore potrà realizzare il suo sogno”.