Pulmino con 21 bambini a bordo cappotta a Palermo: un guasto ai freni

Un pulmino con a bordo 21 bambini in via Ruffo di Calabria a Palermo si è cappottato.

Pare che si siano rotti i freni e il mezzo si è messo di fianco.

Una bambina con un sospetto trauma cranico è stata portata in ospedale all'ospedale Di Cristina, una seconda è rimasta incastrata nel mezzo ed è stata liberata, ma non avrebbe ferite gravi.

Gli altri bambini sono stati soccorsi dai medici del 118 intervenuti sul posto con un rianimatore.

Presenti vigili del fuoco, polizia e carabinieri.