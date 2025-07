Tenta un furto in un appartamento, preso in piazza Adda a Siracusa

Nella mattinata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, insieme ai colleghi del Commissariato di Polizia di “Ortigia”, hanno arrestato, nella flagranza del reato di tentato furto un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, approfittando di un ponteggio fisso per la ristrutturazione della facciata di un immobile nei pressi di piazza Adda, dopo aver forzato la porta finestra di un appartamento, si introduceva all'interno dell'abitazione ma, stante la presenza in casa del proprietario, si dava a precipitosa fuga, utilizzando la stessa impalcatura.

Bloccato in strada dai poliziotti giunti immediatamente sul posto, il ladro è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Lo stesso, successivamente, è stato sorpreso dai poliziotti fuori dalla propria abitazione ed arrestato per il reato di evasione è stato accompagnato nel carcere di Cavadonna.