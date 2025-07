Spacciava cocaina con uno scooter, pedinato e bloccato a Catania

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti secondo le direttive del Comando Provinciale di Catania e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 24enne catanese, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’arresto è il frutto di un’articolata attività info-investigativa avviata nei giorni precedenti, quando i militari, grazie alla profonda conoscenza del territorio e delle dinamiche criminali locali, avevano acquisito informazioni su un soggetto che avrebbe effettuato consegne di droga direttamente presso le abitazioni.

A partire da questi primi elementi, gli investigatori del Nucleo Operativo hanno avviato una serrata attività di osservazione, verifiche incrociate e raccolta di dati sul campo, con l’obiettivo di dare un volto e un’identità al sospetto. Solo dopo un’attenta e progressiva analisi informativa, supportata da servizi di controllo in contesto urbano, è stato possibile identificare con certezza il soggetto e risalire al mezzo da lui utilizzato per gli spostamenti, uno scooter di piccola cilindrata.

Sulla base di tali riscontri, è stato immediatamente attivato un dispositivo di osservazione composto da più squadre in abiti civili, distribuite in modo discreto nei principali crocevia del quartiere, in attesa del passaggio del soggetto a bordo del motociclo, così da poterlo seguire fin dal primo momento e monitorarne i movimenti.

Intorno alle ore 18:30, in effetti, le squadre hanno individuato il pusher mentre percorreva le vie del quartiere a bordo del suo motorino. In quel momento, il piano operativo, predisposto dai militari del Nucleo Operativo di Fontanarossa, è entrato in azione: iniziava così un breve pedinamento del sospettato.

Le pattuglie, composte da auto e moto civetta, lo hanno quindi seguito, alternandosi lungo il percorso per non farsi scoprire, fino in Via della Capinera, dove il giovane ha fermato lo scooter.

Raggiunto quindi i citofoni di un palazzo, il 24enne ha suonato al campanello di un soggetto che risultava già noto ai Carabinieri in quanto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. In quel preciso momento è scattato il blitz.

Il giovane, che si trovava ancora davanti al portone, è stato immediatamente circondato dagli equipaggi del nucleo, che lo hanno raggiunto da più direzioni, impedendogli qualsiasi possibilità di reazione o fuga. Bloccato sul posto, è stato subito messo in sicurezza e sottoposto a perquisizione personale.

Nello zainetto che aveva con sé, i militari dell’Arma hanno scovato due grossi involucri sottovuoto, contenenti 23 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi e pronti per essere ceduti.

Lo stupefacente sequestrato, avrebbe potuto fruttare alla criminalità una somma stimata tra i 2000 e i 3000 euro, alimentando il mercato illecito della droga e contribuendo al finanziamento delle attività criminali presenti sul territorio.

Il 24 enne è stato pertanto arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale .