Regione, sostegno a 23 mila aziende agricole danneggiate dalla siccità

Un sostegno alle aziende agricole siciliane che nel 2024 hanno subito un danno economico a causa della siccità. Il dipartimento regionale dell'Agricoltura ha pubblicato il decreto di concessione ai 23.062 beneficiari individuati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Lo rende noto la Regione Siciliana, sottolineando in una nota che lo stanziamento ammonta a 35 milioni di euro, risorse della misura 23 del Psr Sicilia 2014-22 "Assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali". La somma è così ripartita:

18 milioni per il comparto agrumicolo; 11 milioni per il comparto dell'olivo e 6 milioni per i comparti del mandorlo e del pistacchio. Tra pochi giorni si aprirà la finestra temporale nella quale i beneficiari individuati dal decreto di concessione potranno presentare le domande ai Centri di assistenza agricola attraverso il portale Sian.

"Raccogliamo un risultato importante - afferma l'assessore all'Agricoltura, Salvatore Barbagallo - ottenuto in pochi mesi grazie a una proficua e concreta collaborazione tra il dipartimento regionale e Agea. Un lavoro celere che consentirà ai nostri agricoltori di ottenere un aiuto concreto per i danni subiti dalle calamità naturali del 2024".

Il beneficio sarà erogato entro il 31 dicembre 2025. L'importo massimo del ristoro per ciascun singolo beneficiario è fissato in 25 mila euro.