Libri, in arrivo "Assurdo ma vero" di Valentina Raffa: giallo, thriller e paranormale

È in arrivo "Assurdo ma vero", l'avvincente nuovo romanzo di Valentina Raffa, un'opera che promette di tenere i lettori con il fiato sospeso intrecciando sapientemente giallo, thriller e paranormale in un'ambientazione siciliana vivida e suggestiva. In una escalation di pura tensione narrativa, "Assurdo ma vero" ci presenta Angel Messina, una giornalista razionale e determinata che si trova improvvisamente catapultata in una realtà dove logica e intuito si scontrano. La sua vita viene sconvolta quando inizia a sentire la voce di Maria Teresa Maggio, una donna scomparsa vent'anni prima in circostanze misteriose. Ciò che Angel inizialmente attribuisce a stress o suggestione si rivela essere una serie di coincidenze troppo precise, spingendola a indagare su un caso ormai archiviato. La trama si sviluppa su due livelli narrativi. Parallelamente all'indagine su Maria Teresa, Angel si trova coinvolta in un altro, macabro caso: l'omicidio di Anna Petralia, una bambina di sette anni. L'intreccio dei due casi di omicidio mantiene alta la tensione, coinvolgendo il lettore nell'indagine giornalistica e giudiziaria con continui colpi di scena. Valentina Raffa ha creato un romanzo che inquieta, commuove e lascia il segno, unendo con efficacia thriller e denuncia sociale. La Sicilia non è un semplice sfondo, ma un personaggio narrativo attivo che gioca un ruolo chiave nella trama.

Nata a Ragusa nel 1977, Valentina Raffa è giornalista e scrittrice. Vive a Modica e si è laureata con lode in Lettere moderne presso l’Università di Catania. I suoi articoli sono apparsi su testate prestigiose come “il

Giornale”, “Panorama” e “La Sicilia”. Appassionata di gialli, gotici e letteratura ottocentesca, è autrice di diversi saggi e racconti, tra cui un contributo alla raccolta "I gatti del Mistero" (Mursia)