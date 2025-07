Cento nidi di caretta caretta in Sicilia, 38 a Siracusa

Hanno già toccato quota 100 i nidi di Caretta caretta censiti in Sicilia dai volontari WWF. Lo scorso anno, alla stessa data del 2 luglio, se ne contavano 69. A far la parte del leone sono le province di Siracusa (38 nidi) e Ragusa (30) seguite dai 13 nidi di Agrigento, gli 8 di Catania, i 6 di Trapani , 3 Palermo e 2 Messina."Rispetto alla stagione 2024 abbiamo superato del 30% il numero di nidificazioni censite e messe in sicurezza, grazie anche ad una rete volontari che sta aumentando, ai monitoraggi più frequenti e a una maggiore sensibilizzazione di turisti ed esercenti balneari" ha dichiarato Oleana Prato, Responsabile Progetto Tartarughe Marine WWF per la Sicilia.