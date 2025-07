Italia Nostra promuove iniziativa a Buscemi

Nell’ambito del progetto Minore, che ha la finalità di promuovere la conoscenza dei beni minori, autentici “fari” sul patrimonio culturale nazionale, sulla base di una sinergia tra terzo settore e comunità locali, per realizzare valide ed originali iniziative di valorizzazione, la sezione di Siracusa di Italia Nostra ha promosso un’importante iniziativa a Buscemi.

Protagonisti, a IN aretusea, presieduta da Liliana Gissara, sono il Comune di Buscemi, con il sindaco Michele Carbè e l’assessore alla cultura Corinne Di Martino, gli alunni e gli insegnanti della locale sezione staccata dell'Istituto Comprensivo "Valle dell'Anapo", e tutta l’intera comunità del paese, a partire dai nonni che hanno avuto modo di raccontare ai più piccoli storie e vicende che altrimenti rischiavano di morire per sempre.

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1^ grado hanno realizzato pure degli splendidi cartelloni ponendo al “centro del progetto una Fontana storica, quella Madre di Dio, purtroppo ormai abbandonata da anni, che ha vissuto un parziale intervento di ripristino, per poi tornare nuovamente in stato di degrado. I bambini, profondamente colpiti dalla vicenda, hanno deciso di dare "voce" alla fontana, trasformando la sua storia in un racconto creativo, animato da immagini, suoni e testi scritti da loro stessi. Il risultato è un e-book interattivo che unisce memoria, emozione, e tecnologia, con l'obiettivo di restituire attenzione e valore ad un simbolo del paese. Un piccolo grande gesto di cittadinanza attiva e amore per il proprio territorio”.

E' stato realizzato un plastico in scala, in polistirolo, della Fontana. Alla consegna degli attestati, preceduta da una gioiosa camminata lungo le strade del paese, da via Marconi, sede della scuola, attraverso tutto il corso Vittorio Emanuele, fino alla Sp 39, dove è ubicata la Fontana-abbeveratoio "Madre di Dio", erano presenti, oltre al sindaco Carbè e all’assessore Di Martino, alla coordinatrice di plesso Marinella Bennardo, a Patrizia Magnano e Angela Monterosso in rappresentanza dell'Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa (l’ex Provveditorato agli Studi) e al segretario di Cisl Scuola Paolo Sanzaro, erano presenti Liliana Gissara e Salvo Sorbello per Italia Nostra.