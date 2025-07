Reati contro il patrimonio, preso a Vittoria finisce in cella

I poliziotti di Vittoria hanno dato esecuzione a un provvedimento di revoca del decreto di sospensione e ripristino dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, nei confronti di un vittoriese di 43 anni, il quale dovrà scontare la pena di 1 anno, 1 mese e 20 giorni di reclusione. Quest’ultimo è stato ritenuto responsabile di una pluralità di reati commessi tra febbraio 2020 e marzo 2023, tra cui ricettazione, tentato furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale in concorso e lesioni personali aggravate.

Dopo le formalità di rito, è stato associato nella Casa circondariale di Ragusa per l’espiazione della pena.