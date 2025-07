Addestramento piloti F-35 in Sicilia, il PD: l'aeroporto di Comiso diventerà militare?

“La federazione provinciale di Ragusa del Partito Democratico esprime profonda preoccupazione e chiede chiarezza al Governo nazionale e al Governo regionale in merito alle recenti dichiarazioni del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sull'addestramento dei piloti F-35 in Sicilia”. Lo dichiara il segretario di federazione Angelo Curciullo che aggiunge: “Il Ministro Crosetto ha annunciato con entusiasmo che la Sicilia sarà il primo luogo al di fuori degli USA dove verranno formati i piloti degli F-35, un'affermazione presentata come un motivo di vanto. Tuttavia, questa notizia solleva un duplice e urgente interrogativo che necessita di risposte immediate: in primo luogo, desideriamo sapere se le basi statunitensi ubicate in Sicilia verranno utilizzate per scopi militari operativi, cioè per missioni di guerra nel Mediterraneo o in altre aree raggiungibili da tali installazioni. È fondamentale che venga fatta luce sulla reale natura dell'impiego di queste basi e sulle implicazioni che ciò potrebbe avere per la nostra regione. In secondo luogo, chiediamo quale sarà la sorte degli aeroporti civili e, nello specifico, quali di essi verranno impiegati per l'addestramento dei piloti degli F-35. Data la vicinanza dell'aeroporto di Comiso all'installazione del MUOS, appare quasi scontato ipotizzare un suo utilizzo per tale scopo, trasformandolo potenzialmente da scalo civile a militare. È imprescindibile che venga chiarito se gli aeroporti civili manterranno la loro funzione originaria o se saranno destinati anche a usi militari, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero”.