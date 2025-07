Chiedevano soldi al casello di San Gregorio: Daspo per due donne

Disturbavano gli automobilisti in transito al casello di San Gregorio, chiedendo in modo molesto denaro, ma sono state fermate e identificate dalla Polizia di Stato. Per le due donne, entrambe di origini rumene, è scattato il Dacur del questore di Catania, con la quale è stato imposto a entrambe di non stazionare e di non frequentare quella zona dove sono state controllate più volte, anche a seguito delle segnalazioni effettuate dai cittadini sulla linea di emergenza. Veloci a sparire e altrettanto a ricomparire, le due donne, per lungo tempo, hanno svolto attività di accattonaggio presso il casello autostradale di San Gregorio, pretendendo dagli automobilisti il pagamento di una somma di denaro di 2 euro, talvolta addirittura anche 5 euro, a fronte dell'indebita distribuzione dei biglietti del pedaggio. A intervenire sono stati i poliziotti del compartimento Polizia stradale 'Sicilia Orientale', che le hanno sorprese più volte a stazionare a piedi in area autostradale. "Tale condotta, oltre a costituire una violazione alla normativa del Codice della strada, ha determinato una situazione di pericolo e di intralcio alla viabilità autostradale per tutti gli utenti, tra i quali anche turisti provenienti dall'aeroporto di Catania, che, privi di telepass, hanno subito la loro intermediazione per ottenere un biglietto", spiegano dalla Questura di Catania. Per tale ragione le due donne, già denunciate per truffa, sono state sanzionate in via amministrativa dagli agenti della Polizia stradale in 77 occasioni. Adesso l'emissione del Dacur.