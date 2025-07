Bonaccini e Orfini a Catania per mettere pace a un Pd spaccato

l Pd in Sicilia è ancora alla ricerca di unità: lo dimostra l'iniziativa, in programma il prossimo 21 luglio a Catania, organizzata dalle aree del partito che hanno contestato il regolamento congressuale e disertato l'elezione a segretario regionale di Anthony Barbagallo promuovendo i ricorsi ancora al vaglio dei garanti. Ai piedi dell'Etna, bacino elettorale di Barbagallo, arriveranno il presidente nazionale del Pd Stefano Bonaccini e Matteo Orfini" per discutere del presente e del futuro del partito nell'isolae per affrontare i temi legati alle prossime sfide locali, nazionali e internazionali". "Cambia il Pd per cambiare la Sicilia", è il titolo dell'iniziativa che si terrà alle 17.30 al Plaza Hotel di Catania. Insieme con Bonaccini e Orfini sarà presente il senatore Alessandro Alfieri, coordinatore di Energia popolare. Il dibattito sarà moderato da Ersilia Saverino. Interverranno Giuseppe Berretta, Enzo Bianco, Giovanni Burtone, Francesco Cacciatore, Michele Catanzaro, Mario Giambona, Calogero Leanza, Giuseppe Lupo, Teresa Piccione, Antonio Rubino,Tiziano Spada e Fabio Venezia. Tra i presenti non compaiono il segretario Barbagallo e i tre parlamentari regionali che lo sostengono.