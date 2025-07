Incendi in Sicilia, 15 in 24 ore: 5 nell'Agrigentino

Quindici incendi in Sicilia sono divampati oggi e hanno visto impegnati i forestali, i vigili delfuoco e la protezione civile. Le squadre di soccorso sono state impegnate in cinque roghi in provincia di Agrigento, due in provincia di Caltanissetta, due nel catanese, due nel messinese,e uno rispettivamente nell'ennese, nel palermitano, nel ragusano e nel siracusano. Nell'agrigentino gli interventi sono stati a Burgio nelle contrade Pitrusella e Giangreco, a Racalmuto incontrada Barone, a Ribera lungo la strada provinciale 33, nel capoluogo in contrada Calcarelle. Altre fiamme sono state spente nel nisseno a Milena in contrada Cimicia, e a Butera in contradaTurchiotto, nel catanese ad Adrano in contrada Mancuso, e a Caltagirone, nell'ennese a Barrafranca in contrada Piano del Saione, nel messinese a Caronia in contrada Canneto e a Novara di Sicilia in contrada Ficarella, nel ragusano ad Acate incontrada Perrera, nel palermitano a Palazzo Adriano nella zona di Bosco di Rifesi e nel siracusano a Rosolini in contrada Prainito.