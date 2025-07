Wimbledon: Martinez battuto in tre set, Sinner vola agli ottavi di finale

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha battuto agilmente, in tre set, lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6-1 6-3 6-1 in poco meno di due ore di gioco. Agli ottavi Sinner sfiderà il vincente del match tra Grigor Dimitrov e Sebastian Ofner.

Lunedì Sinner giocherà il suo 17esimo ottavo di finale in uno Slam. In questa particolare classifica, ha appena superato Nicola Pietrangeli (16 ottavi) diventando il primatista italiano di sempre.