La crisi del Pd di Siracusa, è in atto una lotta di potere

In una fase difficile e per certi aspetti inquietante della vita politica del Paese e della Sicilia, il PD di Siracusa vive una seria crisi del suo gruppo dirigente.

È una crisi politica che non nasce oggi ma da cui non si esce con appelli moralistici né con prove muscolari.

Come tutte le crisi può avere esiti diversi. Il PD potrà uscirne rafforzato sotto il profilo dell’unità e della coerenza o ulteriormente indebolito fino all’irrilevanza.

La ricchezza di personalità presenti, il carattere democratico del partito (chi ricorda il centralismo democratico?), il rifiuto di logiche leaderistiche, esprimono un notevole potenziale di valore politico che rimane tuttavia inespresso.

A giugno 2024, solo un anno fa, alle elezioni europee, il PD è stato il primo partito della città con il 22,64% dei voti. A febbraio 2025 Piergiorgio Gerratana e Renata Giunta sono stati eletti a larghissima maggioranza. Il 27 aprile scorso il sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio è stato eletto nell’assemblea del Libero Consorzio Comunale. Il 25/26 maggio Tiziano Spada è stato eletto sindaco di Solarino. I gruppi consiliari del PD nella città di Siracusa e nei comuni stanno conducendo a testa alta un impegno serio, concreto, propositivo.

Perché dunque questa crisi del gruppo dirigente? La risposta è semplice e di tutta evidenza: nel PD di Siracusa è in corso una lotta di potere, con esiti che

possono aprire scenari completamente diversi.

Nei grandi partiti storici non sono mai mancati i conflitti ma, quasi sempre, lo spessore dei gruppi dirigenti riusciva a trovare sintesi unitarie in grado di garantire pluralismo e agibilità politica. Dagli esiti della crisi del PD di Siracusa si misurerà la qualità e lo spessore del suo gruppo dirigente.

Norberto Bobbio scriveva che la politica non è un “regno di anime belle”, né, come sostiene Piero Ignazi, può considerarsi una “scuola di buone maniere”. E tuttavia c’è un limite a tutto, anche perché nella federazione di Siracusa, se responsabilmente lo si vuole, è possibile dar vita ad una nuova maggioranza coesa e con un profilo identitario coerente con il partito nazionale.

C’è un altro aspetto: l’esito di questa vicenda non credo possa interessare soltanto il gruppo dirigente del PD.

Interessa agli iscritti, agli elettori, a quanti amareggiati da queste vicende hanno sospeso il loro impegno nel partito.

Inoltre, gli sviluppi della vicenda interna al PD sono fondamentali per le prospettive del centrosinistra in tutta la provincia.

Quindi gli uccelli del malaugurio che invitano ad uscire dal PD, a lasciare libero il campo, a sedersi sulla riva del fiume e aspettare farebbero bene a riconsiderare il loro atteggiamento. Un PD debole non serve a nessuno.

Il 26 febbraio del 2023 all’Urban Center si tennero le primarie aperte con la partecipazione di alcune migliaia di persone. Bonaccini raccolse il 43% dei voti, Schlein il 57%. Elly Schlein è diventata la prima donna e la più giovane segretaria nazionale del partito, suscitando nuove speranze e aspettative. Il PD di Siracusa ha bisogno di tornare a quel clima, a quella partecipazione.

Sono consapevole che può sembrare paradossale, in questo momento, l’invito che rivolgo a tutti i democratici di iscriversi al PD, di dare un contributo di partecipazione attiva, di ripartire insieme dalle ragioni fondative del Partito Democratico.

Un appello che rivolgo al mondo del lavoro, delle professioni, dell’impresa, della cultura, dell’associazionismo, dell’innovazione sociale e ambientale, agli amministratori locali.

Il PD non è utile solo a sé stesso, serve alla democrazia italiana.

*della segreteria provinciale PD