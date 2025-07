Sicilia, fondi per la Space economy, opportunita' per imprese locali

Una "industria dell'aerospazio" in Sicilia è possibile anche senza bisogno di costruire aerei, satelliti o razzi. Infatti, le imprese siciliane hanno tutte le potenzialità e capacità per competere alla pari e conquistare una consistente fetta dei 983 milioni non ancora spesi del "Pnrr" destinati alla costruzione di filiere specializzate nelle tecnologie satellitari e nei servizi a terra della space economy, cui si aggiungeranno una parte dei 615 milioni stanziati dalla Regione per le tecnologie e filiere Step e delle risorse che saranno liberate entro l'anno dalla revisione di medio termine dei Fondi europei di Coesione. Il "come farlo" sarà spiegato mercoledì prossimo, 9 luglio, dalle ore 10 alle ore 12, alle imprese dell'Isola nel webinar "Space economy: le opportunità per l'industria nazionale" organizzato da Unioncamere Sicilia e Uniontrasporti nell'ambito del programma "Infrastrutture" finanziato dal fondo di perequazione 2023-2024 di Unioncamere nazionale. Interverranno Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia; Laura Summa, project manager di Uniontrasporti; e Silvia Ciccarelli, responsabile settore Internazionalizzazione industriale e missioni Sistema Paese dell'Agenzia spaziale italiana. Sono previste testimonianze delle imprese. La Sicilia è destinataria in totale di 11 miliardi del "Pnrr" per realizzare 20416 progetti in sei missioni; di questi, 10,2 miliardi sono risorse di competenza esclusiva regionale per 20.164 iniziative e 759 milioni sono, invece, riservati a 252 progetti transregionali. All'interno della dotazione siciliana sono previsti 2,6 miliardi per finanziare 1.339 investimenti da parte di società per azioni e 449 milioni destinati a 67 azioni di srl. Nel "Pnrr" nazionale, la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, ha in budget 40,7 miliardi, di cui 1,5 miliardi sono per la Sicilia. All'interno di questa missione, l'obiettivo C2 - Tecnologie satellitari ed economie spaziali, stanzia 1,4 miliardi ripartiti su quattro sub-obiettivi: 797 milioni per l'Osservatorio della terra (fra cui un incubatore al Sud di applicazioni e servizi di osservazione, e il progetto "CyberItaly" di replica digitale del Paese); 300 milioni per la "In-Orbit economy" (fra cui sensori a terra per il tracciamento di detriti spaziali e servizi dati a supporto del traffico aereo);

210 milioni per la "SatCom" (fra cui l'Internet of things tramite reti di piccoli satelliti e, a valle, un hub per servizi satcom);

e 180 milioni per la "Space factory" (fra cui tecnologie verdi per la futura generazione di propulsori e lanciatori). A fine 2024 risultavano spesi 34,6 milioni per 4 progetti della "In-Orbit economy", 60 milioni per un progetto della "SatCom", 340 milioni per un progetto dell'"Osservatorio della terra" e 69 milioni per tre progetti della "Space factory".

Il "Pnrr" offre sia incentivi diretti a progetti delle imprese, sia fondi alle P.a. per pagare fornitori che sviluppano specifici interventi. "Lanciamo questa iniziativa - spiega Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia - per stimolare le imprese siciliane a cogliere questa importante opportunità. La Campania ha saputo diventare un hub tecnologico per l'industria dell'aerospazio.

Riteniamo che anche in Sicilia, regione che ospita importanti infrastrutture satellitari e di osservazione dello spazio a servizio dell'area mediterranea e del mondo intero, possa nascere una dinamica filiera di imprese con il supporto delle istituzioni nazionali come l'Asi e le università, e favorire sinergie con realtà internazionali".