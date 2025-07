Musica, masterclass Internazionale di Flauto a Modica con concerto finale

In un tempo in cui il mondo è segnato da divisione e difficoltà, la musica torna ad essere un ponte di dialogo, un linguaggio non-verbale capace di unire flautisti di tutto il mondo . A meno di un mese, avrà inizio , in Sicilia e precisamente a Modica, la Masterclass Internazionale di Flauto con Concerto Finale con il patrocinio del Comune di Modica in collaborazione con L'Accademia Flautistica Internazionale M° Leonardo Grittani.

La Masterclass comprenderà lezioni individuali di flauto e repertorio con approfondimenti collettivi legati alla tecnica neuro-flautistica.

I flautisti saranno accompagnati al pianoforte dal M° Carmine Calabrese.

I Partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione del Concerto Finale che sarà aperto a tutta la cittadinanza, alla presenza delle autorità locali con diffusione internazionale. Il concerto dal titolo: Armonia Ritrovata: Un viaggio musicale dal mondo al cuore di Mascagni, avrà luogo il 2 Agosto 2025 alle 19:30 presso il Palazzo della Cultura, Modica. In occasione dell’80° anniversario della scomparsa di Pietro Mascagni, vi invitiamo a varcare la soglia di un viaggio sonoro senza tempo. Note che danzano tra epoche lontane, melodie che attraversano confini e culture, fino a sfiorare il cuore vibrante di Mascagni.

Un racconto delicato, visto con gli occhi di un bambino che scopre per la prima volta la magia della musica, capace di accendere ricordi, emozioni e speranze.

Con la direzione artistica e musicale del M° Leonardo Grittani, gli Ambasciatori dell’Orchestra Mondiale di flauti NeoFlautArmonia, il tocco sublime al pianoforte del M° Carmine Calabrese, le parole ispirate di Antonella Linguanti e Lorenza Peschiera, e la voce narrante di Carmen Attardi, vi accompagneranno in questa esperienza unica. Ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti. Chi non ha provveduto a riservarsi un posto, può prenotare con un whatsapp al tel: +39 333 6785954

Un invito aperto a tutte le età, per ritrovare insieme quell’armonia che parla di memoria, bellezza e cuore.