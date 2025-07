L'incendio alla Ecomac di Augusta, per Arpa 4 sostanze tossiche nell'aria

L'incendio che il 5 luglio, ha colpito l’impianto Ecomac Smaltimenti nella zona industriale di Augusta ha scatenato una vera e propria emergenza ambientale, con una nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. L’impianto, specializzato nel trattamento di rifiuti plastici, ha sollevato preoccupazioni immediate tra i residenti di Augusta, Priolo Gargallo , Solarino ,Floridia e Siracusa. Le autorità locali sono intervenute prontamente con ordinanze di “rifugio al chiuso”, invitando la popolazione a rimanere in casa, chiudere porte e finestre e spegnere gli impianti di climatizzazione. Arpa Sicilia ha confermato confermate da ARPA sostanze tossiche come benzene, stirene, PM10. Secondo esperti, bruciare plastiche può rilasciare oltre 70 inquinanti diversi, molti cancerogeni.

Cosa è stato effettivamente rilevato? (Dati ARPA Sicilia) Secondo le analisi ufficiali:

Sono stati effettivamente rilevati solo alcune sostanze inquinanti, tra cui:

Benzene (in concentrazioni sopra la norma) PM10 (polveri sottili) Stirene Naftalene

Queste 4 sostanze sono confermate con dati numerici. Alcune altre, come diossine, furani o IPA, sono sospettate ma non ancora pubblicamente confermate dai campionamenti.

Quante sostanze potrebbero essere emesse dalla combustione di plastiche?

Qui entra in gioco la chimica ambientale: Secondo studi scientifici internazionali, la combustione di plastiche miste e rifiuti industriali può sprigionare da 50 a oltre 100 sostanze diverse, tra cui:

Diossine e furani (decine di composti con vari isomeri) IPA (più di 15 composti principali)

VOC (composti organici volatili: benzene, toluene, xilene, formaldeide, acetaldeide, ecc.) Composti alogenati (es: clorobenzene)

Ossidi di azoto, monossido di carbonio, acidi organici… In teoria, quindi, è realistico affermare che una combustione come quella dell’Ecomac possa sprigionare 70 o più sostanze tossiche o irritanti, ma questo è un dato teorico che dipende dal tipo esatto di plastica, dalla temperatura di combustione, dalla presenza di cloro o metalli e da molti altri fattori.

Salvo Mancarella