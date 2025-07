Sindaci di Acireale e Misterbianco chiedono alla Regione aiuti per Tari e Asacom

"Chiediamo al Governo regionale diintervenire in sede di manovra finanziaria su extracosti rifiuti e servizio Asacom, altrimenti molti enti locali avranno difficoltà e la tenuta dei loro bilanci sarà a rischio. Facciamoeun appello al Presidente della Regione Renato Schifani, alla Giunta Regionale, alla Commissione Bilancio e a tutti i deputati che a breve voteranno le variazioni di Bilancio». Lo dicono il sindaco di Acireale e consigliere metropolitano di Catania, Roberto Barbagallo, e il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro,consigliere nazionale Anci. I due sindaci siciliani di Forza Italia denunciano una situazione critica per i Comuni e le famiglie.«L'emergenza extracosti per il trasporto e il conferimento de irifiuti in discarica continua a minacciare la tenuta dei bilanc idei Comuni siciliani e il portafogli dei cittadini che pagano laTar - dicono -. Lanciamo quindi un appello per un nuovointervento compensativo della Regione, scongiurando così nuoviaumenti generalizzati della Tassa rifiuti per le famigliesiciliane, già provate dal caro vita".Altra situazione ormai insostenibile per le casse dei Comuni è il servizio Asacom dicono i due sindaci. «Parliamo delle figure professionali - spiega il sindaco Corsaro - che operano nel campo dell'assistenza e dell'integrazione di persone condisabilità, in particolare all'interno del contesto scolastico.Una figura che fornisce supporto all'autonomia e allacomunicazione degli studenti con disabilità, collaborando con insegnanti e altri professionisti ma che viene pagata attraversoi nostri Bilanci. Ora chiediamo - concludono i due sindaci - lo stanziamento di economie che alleggeriscano i nostri bilanci da un costo oramai fuori controllo e chiediamo al governo nazionaleuna riforma dell'assistenza scolastica, nonché al ministero allaPubblica Istruzione di farsi carico delle figure che servono adaiutare i nostri ragazzi e le loro famiglie».