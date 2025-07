Temporali e frane, ancora allerta maltempo

Ancora maltempo sull'Italia, con temporali in diverse regioni e frane.

La Protezione civile del Veneto ha dichiarato il livello di preallarme (criticità "arancione") per temporali su due bacini del territorio regionale, e "gialla" per le altre aree. Questa fase durerà dalle 18.00 di oggi fino alle 9.00 di domani. Una nuova allerta gialla è stata diramata in Friuli Venezia Giulia a causa di un'ulteriore ondata di maltempo attesa nelle prossime ore su tutto il territorio regionale, con temporali, piogge e vento forte. L'avviso sarà in vigore dalle 20 di stasera fino alle 9 di domani.

Una frana ha investito ieri sera due auto a val Senales, fortunatamente senza causare feriti. Verso le ore 22, dopo un violento nubifragio, si è verificato il distacco di terra e sassi nei pressi di Monte Santa Caterina, tra Rattisio Veccio e Walchhof. Gli occupanti delle vetture sono riusciti a scendere dai mezzi e portarsi in sicurezza. La strada è attualmente chiusa. Sono in corso i lavori per liberare la strada dai detriti. I geologi dovranno comunque valutare il rischio di nuovi distacchi.Una frana di detriti si è verificata anche a Cesana Brianza nell'area dell'ex cava Alpetto, in provincia di Lecco. Non si registrano danni, ma i vigili del fuoco stanno operando per mettere in sicurezza la zona ed evitare rischi alle più vicine zone abitate.