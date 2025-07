Controlli del territorio a Priolo, 119 persone identificate

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Priolo Gargallo e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, nell’ambito di un articolato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei comportamenti illegali e al contrasto del degrado urbano, hanno eseguito mirati servizi nel centro cittadino e nelle periferie di Priolo Gargallo.

Particolare attenzione è stata posta al rispetto delle norme stradali e, a tal proposito, sono state elevate numerose sanzioni amministrative per utilizzo del cellulare durante la guida e per omessa revisione del mezzo.

Nel complesso, sono stati identificate 119 persone e controllati 58 veicoli.

Tali servizi, che rivestono un precipuo scopo di prevenzione, proseguiranno per tutto il periodo estivo in tutta la provincia aretusea.